Il segretario al Commercio americano Howard Lutnick si è detto ottimista sul fatto che un accordo commerciale tra India e Stati Uniti sarà concluso a breve così da evitare i dazi minacciati da Donald Trump. "Ci aspettiamo un'intesa in un futuro non troppo lontano", ha dichiarato al Forum per il partenariato strategico Usa-India, che promuove le relazioni tra i due Paesi, definendosi "molto ottimista".