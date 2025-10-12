Domenica 12 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Segre, palestinesi in Italia con borse di studio portino i figli
12 ott 2025
Segre, palestinesi in Italia con borse di studio portino i figli

La senatrice a vita fa un appello al ministro degli Esteri

"Condivido l'appello al Ministro degli affari esteri Antonio Tajani apparso ieri sul quotidiano 'Il Manifesto' a firma di Widad Tamimi. I giovani genitori palestinesi in procinto di arrivare in Italia con borse di studio hanno diritto di portare con sé da subito i propri figli. L'attuale legge italiana prevede infatti solo successivamente il ricongiungimento familiare, mi rivolgo però alla sensibilità e all'umanità del Ministro Tajani perché bambini e bambine non debbano soffrire anche il trauma di una separazione sia pur temporanea dai genitori. Adesso che una speranza di pace si è accesa in terre martoriate, anche l'Italia è bene faccia la sua parte con un piccolo gesto ma di grande valore e di grande umanità". Lo afferma la senatrice a vita Liliana Segre.

