Giovedì 21 Agosto 2025

Giorgio Caccamo
21 ago 2025
Sefcovic, 'purtroppo su dazi a vino non ancora accordo'

"Ma le porte non sono chiuse per sempre"

I dazi su vino, alcolici e birra erano uno degli interessi più importanti dell'Unione Europea. Purtroppo, non siamo riusciti a ottenere questo settore e questa categoria tra i settori che continuerebbero a essere a livello 'Npf' il criterio della 'nazione più favorita'. Lo ha detto il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic in conferenza stampa. "Entrambe le parti, gli Stati Uniti e l'UE, sono pronte a prendere in considerazione altri settori": "le porte non sono chiuse per sempre". Come Commissione europea "lavoreremo il più duramente possibile per spandere i settori" anche a vino e liquori, oltre ad acciaio e alluminio.

