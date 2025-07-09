Sefcovic, grazie al negoziato evitati dazi più elevati

Mentre altre nazioni hanno dovuto affrontare dazi più elevati da parte degli Stati Uniti a seguito delle lettere inviate lunedì' dal presidente Trump, i nostri negoziati hanno permesso all'Ue di evitarli: è stata annunciata un'estensione fino al primo agosto dello status quo, dandoci ulteriore spazio per raggiungere una conclusione soddisfacente, e di continuare a perfezionare il nostro lavoro. Spero di raggiungere risultati soddisfacenti, potenzialmente anche nei prossimi giorni". Lo ha detto il commissario al commercio Maros Sefcovic, parlando del negoziato sui dazi in aula. "Abbiamo posto in modo fermo i nostri paletti: la nostra legislazione e la nostra normativa europea rimangono non negoziabili e la Commissione proseguirà a tutelare l'autonomia normativa dell'Ue" ha dichiarato Sefcovic.