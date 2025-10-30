Sefcovic, 'da accordo Usa-Cina implicazioni per l'Ue'

L'accordo tra Usa e Cina avrà "implicazioni dirette" sull'Ue. Lo ha detto il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, in audizione presso le commissioni riunite Esteri, Attività produttive e Politiche Ue di Senato e Camera.

"Sono costantemente in contatto con il segretario Usa Howard Lutnick, con cui ho parlato proprio questa mattina", ha sottolineato Sefcovic che, soffermandosi sulla Cina ha osservato: "Continuiamo a fare del nostro meglio per gestire un partenariato sempre più sfidante in particolare sulle terre rare".