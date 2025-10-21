Sefcovic, 'contatti costruttivi con ministro cinese'

Il commissario Ue al Commercio Maroš Šefčovič ha avuto oggi una videoconferenza di due ore con il ministro cinese del Commercio Wang Wentao sui controlli all'export di materie prime critiche. Lo ha detto in conferenza stampa a Strasburgo, sottolineando che la discussione "è stata costruttiva". "Abbiamo concordato di intensificare i contatti a tutti i livelli", ha affermato spiegando di aver invitato le autorità cinesi a Bruxelles "nei prossimi giorni per trovare soluzioni urgenti" e che Wang Wentao ha accettato. "Non abbiamo alcun interesse in un'escalation". "Una risoluzione rapida è essenziale".