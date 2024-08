Seduta fiume sul ddl sicurezza, arriva stretta su cannabis

Seduta fiume nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera che hanno lavorato tutta la notte e sono ancora riunite per chiudere l'esame del ddl sicurezza. Nonostante i tempi contingentanti mancano ancora numerosi emendamenti e si procede a oltranza. Tra le proposte di modifica approvate anche la stretta sulla cannabis light che, di fatto, la equipara a quella non light. Ritirata invece la proposta della Lega per vietare l'immagine della pianta di canapa per fini pubblicitari. Si tratta, commenta Riccardo Magi di un "duro colpo al settore che vede migliaia di occupati e una filiera completamente italiana".