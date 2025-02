Sedici anni, accoltellato a Milano fuori dal Merlata Bloom per furto di cellulare e monopattino

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Milano in via Pasolini fuori dal centro commerciale Merlata Bloom poco prima delle 21. Stando ai primi accertamenti della polizia, intervenuta sul posto, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di circa cinque uomini di origine nordafricana, i quali gli hanno sferrato fendenti alla testa, alla schiena e a una mano per portargli via il cellulare e un monopattino. Il 16enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ma non sarebbe in pericolo di vita.