Sedicenne ucciso con colpi di pistola nel Messinese

Fermate tre persone

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Un'altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, studente dell'istituto alberghiero, era davanti a un bar in via Roma quando sarebbe giunta un'automobile con tre persone a bordo. Una di queste è scesa e avrebbe esploso colpi di arma da fuoco uccidendo il sedicenne e ferendo un altro giovane.

Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Enna.

