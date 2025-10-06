Lunedì 6 Ottobre 2025

Gabriele Canè
6 ott 2025
Secondo stop a Trump sulla guardia nazionale a Portland

Una giudice federale nominato da Donald Trump ha bloccato la decisione del presidente Usa di inviare la guardia nazionale della California a Portland, Oregon, nonostante un suo precedente divieto di mobilitare i riservisti. Il provvedimento riguardava la guardia nazionale dell'Oregon ma ora la Giudice Karin Immergurt ha esteso il suo ordine restrittivo al "trasferimento, federalizzazione o dispiegamento di membri della Guardia Nazionale di qualsiasi stato o del Distretto di Columbia nello stato dell'Oregon", dichiarando che il presidente è "in diretta violazione" del suo ordine.

© Riproduzione riservata

