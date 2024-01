Secondo giorno di ricovero per re Carlo dopo operazione prostata

Re Carlo III, dopo l'operazione di ieri alla prostata ha trascorso oggi il suo secondo giorno in una clinica di Londra, dove ha ricevuto la visita della moglie Camilla. Il re, 75 anni, è arrivato ieri mattina alla London Clinic, dove è ricoverata anche Kate, la moglie del principe ereditario William, che la settimana scorsa è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale. Poco dopo l'intervento chirurgico la regina Camilla ha riferito alle persone all'interno della clinica che il re "stava bene". La Casa Reale ha annunciato la scorsa settimana la diagnosi di ipertrofia prostatica, al fine di favorire lo screening per questa patologia molto comune negli uomini di una certa età e generalmente non grave, e ha insistito sul carattere routinario di questa procedura che colpisce "migliaia di uomini ogni anno". Carlo III, succeduto a Elisabetta II nel settembre 2022, ha annullato diversi impegni pubblici la scorsa settimana per riposarsi. Dovrà osservare, dopo l'intervento, "un breve periodo" di convalescenza, la cui durata non è stata precisata. La principessa Kate, 42 anni, è ricoverata dal 16 gennaio presso la London Clinic, ma non è stata rivelata la patologia di cui soffre. I portavoce della coppia principesca hanno assicurato che l'operazione chirurgica all'addome è avvenuta "con successo" e hanno chiesto il rispetto della sua privacy, esigendo "che le sue informazioni mediche personali rimangano confidenziali". L'unica notizia che la monarchia ha lasciato trapelare è che non si tratta di cancro. Il 17 gennaio le stesse fonti avevano indicato che sarebbe dovuta rimanere in ospedale dai dieci ai quattordici giorni. Probabilmente non tornerà alla sua attività pubblica prima della fine di marzo. Il principe William da parte sua ha cancellato molti impegni fino a quando la moglie non si riprenderà dall'operazione.