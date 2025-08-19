Martedì 19 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026 pensioniUcraina-RussiaPippo BaudoVideo De MartinoCalendario scolastico
Acquista il giornale
Ultima oraSeconda vittima di botulino in Sardegna, muore a 62 anni
19 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Seconda vittima di botulino in Sardegna, muore a 62 anni

Seconda vittima di botulino in Sardegna, muore a 62 anni

Era ricoverata al Policlinico, anche lei a Fiesta Latina

Era ricoverata al Policlinico, anche lei a Fiesta Latina

Era ricoverata al Policlinico, anche lei a Fiesta Latina

Seconda vittima del botulino in Sardegna. Valeria Sollai, di 62 anni, è morta durante la notte al Policlinico di Monserrato. Da settimane era ricoverata in Rianimazione all'ospedale universitario, dopo che aveva partecipato e consumato delle pietanze a base di guacamole alla Fiesta Latina, a fine luglio a Monserrato, città metropolitana di Cagliari. Lo scorso 8 agosto era deceduta la 36enne Roberta Pitzalis, anche lei intossicata dal batterio killer durante la stessa manifestazione. Si aggrava così la posizione dell'unico indagato, Christian Gustavo Vincenti, il titolare del chiosco dove sono stati consumati i prodotti contaminati.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Intossicazione