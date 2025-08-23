Seconda condanna in Brasile per l'ex deputata Carla Zambelli

Il Tribunale supremo federale del Brasile (Stf) ha condannato la ex deputata di origini italiane, Carla Zambelli, a cinque anni e tre mesi di reclsuione per minacce, coercizione e porto abusivo di armi da fuoco. Per Zambelli, attualmente agli arresti a Roma nel carcere di Rebibbia in attesa di estradizione, si tratta della seconda condanna dopo quella a dieci anni per essere stata considerata l'autrice intellettuale di un grave sabotaggio al sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj).

Questa seconda sentenza, ancora appellabile da Zambelli, fa riferimento invece a un noto episodio avvenuto nel 2022 durante la campagna elettorale - le cui immagini divennero rapidamente virali sui social - quando la deputata bolsonarista si rivolse pubblicamente a un oppositore politico con una pistola in mano.

Il verdetto di colpevolezza è stato emesso con una maggioranza di nove voti favorevoli e due contrari e l'avvocato difensore, Fabio Pagnozzi, ha già annunciato la presentazione del ricorso in appello.

Da Roma, Zambelli si dichiara una "perseguitata politica" e afferma di essere "innocente" mentre il governo di Luiz Inácio Lula da Silva preme per l'estradizione temendo che la ex deputata possa recuperare la libertà e darsi nuovamente alla fuga.

La ex deputata bolsonarista era stata arrestata il 29 luglio nella capitale italiana su richiesta dell'Interpol.