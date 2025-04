Sebastiano Visintin indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich a Trieste

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati in quanto sarebbe coinvolto nell'omicidio della moglie. E' quanto è stato sostenuto stasera nella puntata di "Quarto Grado" in onda su Retequattro. Martedì scorso gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durata 7 ore, e non ne sarebbero usciti a mani vuote, è stato detto durante la trasmissione. Per il giornalista Carmelo Abate, il marito di Liliana, Visintin, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati.