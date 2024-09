Sean Combs incriminato per reati sessuali

Sean Combs è stato incriminato il 17 settembre a Manhattan per traffico sessuale e associazione a delinquere. I capi di accusa contro l'impresario del rap arrestato ieri in un albergo del centro di New York descrivono reati sessuali a partire dal 2009 e affermano che Combs avrebbe per oltre un decennio abusato, minacciato e costretto le sue vittime "per soddisfare i suoi desideri sessuali, proteggere la sua reputazione e nascondere la sua condotta".