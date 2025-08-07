Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Autopsia Simona CinàTrump PutinDazi UsaPonte sullo StrettoOmicidio FoggiaOccupazione Gaza
Sea watch, Enac ferma aereo Seabird per venti giorni
7 ago 2025
Sea watch, Enac ferma aereo Seabird per venti giorni

"L'aereo di Sea-Watch fermato dall'ENAC per 20 giorni. Non paga chi commette violazioni dei diritti umani, paga chi le denuncia. Dopo che la scorsa settimana il nostro aereo da ricognizione Seabird 2 ha documentato l'ennesimo caso di omissione di soccorso, costato la vita a due bambini e una persona adulta, oggi ENAC ci notifica il fermo amministrativo di un altro nostro aereo, Seabird 1, per 20 giorni". Lo rende noto Sea Watch precisando che il fermo sarebbe dovuto "a violazioni del 30 giugno". "Non ci scoraggiamo. Stiamo valutando con i nostri legali come opporci a questo ennesimo, pretestuoso provvedimento. Torneremo a volare già nei prossimi giorni con i nostri altri aerei, per documentare ciò che accade nel Mediterraneo centrale", conclude l'ong.

