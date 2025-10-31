Venerdì 31 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
31 ott 2025
Scuolabus esce di strada e finisce in torrente, 5 feriti

In Valtellina, 4 studenti minorenni e l'autista non sono gravi

Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina, e dopo esser precipitato per alcuni metri è finito nel torrente Frodolfo. Quattro ragazzi minorenni feriti lievemente sono stati portati all'ospedale Morelli di Sondalo. Più serie le condizioni dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano.

