Scuola, Consiglio Stato sospende parere su nuovi programmi

Il Consiglio di Stato ha sospeso l'espressione del parere sullo schema di regolamento delle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo d'istruzione, evidenziando alcune carenze, soprattutto nell'analisi di impatto della regolamentazione presentata dal ministero dell'Istruzione e del Merito definita "per molti aspetti inadeguata allo scopo" e rilevando altre criticità. Per questo sospende il parere "in attesa degli adempimenti richiesti".

Secondo il ministero il parere del Consiglio di Stato "ha natura interlocutoria e si limita ad indicare al ministero di fornire ulteriori dati ed informazioni da inserire nelle relazioni a corredo del provvedimento. Il parere, lungi dal costituire una bocciatura, si inserisce nel fisiologico svolgimento delle interlocuzioni, ispirate ai principi di leale collaborazione, tra l'organo consultivo e le amministrazioni titolari del potere regolamentare".