Giovedì 4 Settembre 2025

Raffaele Bonanni
4 set 2025
Scudo penale per i medici, punibilità solo per colpa grave

Nel testo si tiene conto della scarsità di risorse

Punibilità dei medici solo per "colpa grave", tenendo conto anche del contesto operativo e della "scarsità delle risorse umane e materiali disponibili". E' quanto prevede una bozza del disegno di legge delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, presentato in Consiglio dei ministri e molto atteso dalla categoria, dopo lo slittamento del provvedimento avvenuto nell'ultimo Cdm prima della pausa estiva. Si introdurrebbe così in maniera strutturale il cosiddetto scudo penale per i medici, già previsto durante la pandemia di Covid-19.

© Riproduzione riservata

Medici