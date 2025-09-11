Giovedì 11 Settembre 2025

11 set 2025
'Scritte antifasciste sulle munizioni del killer di Kirk'

Nelle munizioni usate dal killer di Charlie Kirk erano incise espressioni riconducibili all'ideologia antifascista e transgender. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il fucile usato per la sparatoria è stato trovato nei boschi vicino all'università Utah Valley. L'arma era avvolta in un asciugamano con un bossolo ancora in canna. Nel caricatore c'erano ancora tre colpi non sparati, tutti con scritte incise.

