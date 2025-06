Scritta pericolante, il caldo la possibile causa

Non si esclude che siano le alte temperature di questi giorni la causa il cedimento dell'insegna 'Generali', sulla torre Hadid di Milano. All'interno del grattacieli di piazza Tre torri è in corso un vertice a cui partecipano fra gli altri vigili del fuoco, Protezione civile del Comune di Milano, responsabili di Generali per decidere come mettere in sicurezza l'intero edificio e come rimuovere la scritta. La piazza rimane interdetta al passaggio.