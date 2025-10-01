Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
4 ottobre Festa NazionaleAereo militare cadutoFlotilla newsFemminicidio PaupisiSciopero treniOktoberfest
Acquista il giornale
Ultima oraScotto, Flotilla a 75 miglia da Gaza, Idf in arrivo
1 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Scotto, Flotilla a 75 miglia da Gaza, Idf in arrivo

Scotto, Flotilla a 75 miglia da Gaza, Idf in arrivo

'Tra un po' saremo intercettati e comunicazioni cadranno'

'Tra un po' saremo intercettati e comunicazioni cadranno'

'Tra un po' saremo intercettati e comunicazioni cadranno'

"Abbiamo appreso la notizia che tra poco tempo verremo intercettati dalla IDF e si interromperà la nostra missione". Lo ha detto successivamente il deputato del Pd Arturo Scotto, a bordo della Flotilla, in collegamento con la Federazione Pd di Termoli. "Mi scuso - ha esordito - ma devo tenere libero il telefono per le comunicazioni istituzionali. Abbiamo una situazione molto delicata in questo momento, siamo ora arrivati a 75 miglia, ci siamo lasciati alle spalle ormai quasi un giorno fa il confine della zona rossa delineata da Israele a 150 miglia dalla costa di Gaza, confine del tutto arbitrario e illegale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza