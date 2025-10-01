Scotto, Flotilla a 75 miglia da Gaza, Idf in arrivo

"Abbiamo appreso la notizia che tra poco tempo verremo intercettati dalla IDF e si interromperà la nostra missione". Lo ha detto successivamente il deputato del Pd Arturo Scotto, a bordo della Flotilla, in collegamento con la Federazione Pd di Termoli. "Mi scuso - ha esordito - ma devo tenere libero il telefono per le comunicazioni istituzionali. Abbiamo una situazione molto delicata in questo momento, siamo ora arrivati a 75 miglia, ci siamo lasciati alle spalle ormai quasi un giorno fa il confine della zona rossa delineata da Israele a 150 miglia dalla costa di Gaza, confine del tutto arbitrario e illegale".