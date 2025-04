Scott Bessent critica le tasse digitali di Francia e Italia e discute i dazi con l'Asia

"Sono più concentrato sulle trattative con l'Asia" ma per quelle con l'Ue "posso rifarmi alle dichiarazioni di Henry Kissinger, ovvero chi chiamo? Alcuni paesi europei", come la Francia e l'Italia, "hanno imposto ingiuste tasse sui servizi digitali per i nostri internet provider. Altri paesi non le hanno. Vogliamo veder queste tasse ingiuste rimosse". Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. I dazi sono "insostenibili per la Cina, le faranno perdere posti di lavoro", ha detto Bessent smarcandosi dalle domande su possibili contatti fra Washington e Pechino sulle tariffe.