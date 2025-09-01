Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Putin CinaIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaHamilton LeclercPilato TarantinoLaila Hasanovic
Acquista il giornale
Ultima oraScossa di terremoto di magnitudo 4 ai Campi Flegrei
1 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Scossa di terremoto di magnitudo 4 ai Campi Flegrei

Scossa di terremoto di magnitudo 4 ai Campi Flegrei

Già almeno 23 gli eventi sismici registrati oggi nella zona

Già almeno 23 gli eventi sismici registrati oggi nella zona

Già almeno 23 gli eventi sismici registrati oggi nella zona

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 4:55 ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro vicino Pozzuoli. Si tratta della scossa più forte registrata dall'inizio di una nuova sequenza sismica in corso da ieri nella zona, che finora conta almeno 40 eventi sismici di cui 23 nella giornata appena iniziata. Ieri sono state registrate due scosse di magnitudo 3.3.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Campi FlegreiTerremoto