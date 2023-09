Scorta di Don Patriciello rafforzata, 'nessuna nuova minaccia'

Don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, ha dichiarato all'ANSA che non ha ricevuto ulteriori minacce. Lo scorso anno, in seguito all'esplosione di un ordigno davanti alla sua chiesa, gli era stata assegnata una scorta. Il parroco continua le sue programmate attività pastorali in parrocchia: ieri sera ha presieduto un incontro di preghiera, oggi sta guidando un pellegrinaggio in un santuario. Riguardo al nuovo blitz di questa mattina a Caivano, ha affermato: "Sono sempre contento quando lo Stato c'è. In qualsiasi forma. Oggi serve questo: bene così".