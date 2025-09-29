Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiElezioni MoldaviaSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
Ultima oraScontro tra treni, confermate 2 condanne e 14 e assoluzioni
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Scontro tra treni, confermate 2 condanne e 14 e assoluzioni

Scontro tra treni, confermate 2 condanne e 14 e assoluzioni

Nel disastro ferroviario del 2016 su Andria-Corato con 23 morti

Nel disastro ferroviario del 2016 su Andria-Corato con 23 morti

Nel disastro ferroviario del 2016 su Andria-Corato con 23 morti

Confermate le due condanne (ma ridotte di pochi mesi) e le 14 assoluzioni nel caso del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, sul tratto a binario unico Andria-Corato gestito da Ferrotramviaria, in cui morirono 23 persone e 51 rimasero ferite. La Corte d'Appello di Bari ha ridotto di tre mesi, portando a sei anni e tre mesi di reclusione la condanna nei confronti del capostazione di Andria, Vito Piccarreta, e a sei anni e nove mesi (da sette anni) quella nei confronti di Nicola Lorizzo, capotreno del convoglio partito da Andria e diretto a Corato. Tra le assoluzioni confermate anche quella della società Ferrotramviaria.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata