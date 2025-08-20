Mercoledì 20 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
20 ago 2025
20 ago 2025
Scontro tra bus e camion in Afghanistan, i morti sono 76

E' salito ad almeno 76 il bilancio delle vittime dell'incidente stradale che ha coinvolto ieri un camion, un autobus e una motocicletta avvenuto nella provincia di Herat, nell'ovest dell'Afghanistan: lo ha reso noto il portavoce del governatore provinciale, Mohammad Yousuf Saeedi.

Settantasei persone hanno "perso la vita (...) e altre tre (sono) in condizioni critiche", ha affermato Saeedi. L'autobus trasportava migranti afghani di rientro dall'Iran e si stava dirigendo verso la capitale Kabul. La maggior parte delle vittime era a bordo dell'autobus, oltre a due persone che viaggiavano sul camion e altre due a bordo della moto.

