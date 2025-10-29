Scontro bus-auto, l'automobilista aveva la patente scaduta

Era senza patente, scaduta e non rinnovata, Germano De Luca, l'automobilista di 85 anni di Fregona (Treviso) morto nello scontro del Suv su cui era alla guida contro il bus di linea con 50 studenti a bordo.

La licenza di guida, secondo quanto si è appreso, era scaduta ad agosto e non sarebbe stata rinnovata per mancanza dei requisiti medici. La sospensione era scattata lo scorso 15 ottobre.

Sono in tutto 12, il conducente del pullman e 11 studenti, le persone rimaste lievemente ferite nell'impatto, alcuni sotto choc. Gli interessati sono stati portati al Pronto soccorso di Treviso con sei ambulanze giunte sul posto. Il Suem 118 è intervenuto anche con un elicottero per cercare di prestare soccorso al conducente dell'auto, che è deceduto.