Sinistra a corto di memoria

Sinistra a corto di memoria
Scontro bici-auto ad Andria, muore un rider di 18 anni
20 set 2025
Scontro bici-auto ad Andria, muore un rider di 18 anni

Un rider di 18 anni è morto mentre era al lavoro in un incidente stradale avvenuto in viale Virgilio all'angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio, nel centro di Andria. La vittima, Nicola Casucci, andriese, pedalava in sella alla sua bici quando, intorno alle 23.30, si è scontrato con un'auto guidata da una 28enne. Per lui sono stati immediati i soccorsi del 118, ma la corsa in ospedale e i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Indagano i carabinieri che vagliano la posizione della conducente dell'auto, risultata negativa ai test sull'assunzione di droghe e alcol. La bici e l'auto sono stati sequestrati.

