Giovedì 2 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione Roma GazaHamas TrumpFlotilla newsDroni su Paesi UeFac simile Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraScontri e guerriglia a Roma, 262 identificati
4 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Scontri e guerriglia a Roma, 262 identificati

Scontri e guerriglia a Roma, 262 identificati

Immagini dei disordini al vaglio della Digos

Immagini dei disordini al vaglio della Digos

Immagini dei disordini al vaglio della Digos

Sono 262 le persone fermate e identificate per gli scontri avvenuti durante il corteo Pro Pal a Roma. Per tutte - rende noto la Questura - sarà valutata la denuncia per i reati di danneggiamento, adunata sediziosa e resistenza a Pubblico ufficiale. Date alle fiamme due auto e diversi cassonetti, lanciando oggetti e petardi verso le forze dell'ordine. Per questi fatti 12 persone, tutte appartenenti alla frangia antagonista, sono state fermate, fotosegnalate e avviate al deferimento alla Autorità giudiziaria per gli stessi reati, aggiunge la Questura. La Digos è già in possesso di molte immagini per il successivo sviluppo delle indagini.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaViolenza