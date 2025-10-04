Scontri durante il corteo a Roma, idranti in azione

Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Le due Italie
4 ott 2025
Un gruppo di cento persone si è staccato dalla manifestazione

Un gruppo di cento persone si è staccato dalla manifestazione

Scontri a Roma durante il corteo per la Palestina. E' accaduto quando un gruppo di un centinaio di manifestanti si è staccato dal corteo e ha deviato in direzione di Santa Maria Maggiore. Per bloccarli la polizia ha attivato gli idranti. Ci sono state anche cariche da parte delle forze dell'ordine.

Il gruppo di manifestante bloccato dalla polizia a Santa Maria Maggiore sarà identificato. Un altro spezzone è stato bloccato sempre dalla polizia nella vicina via Lanza. I manifestanti saranno identificati.

