Gabriele Canè
22 set 2025
Scontri davanti a stazione Centrale di Milano, scalo chiuso

I manifestanti lanciano oggetti, gli agenti li caricano

I manifestanti lanciano oggetti, gli agenti li caricano

I manifestanti lanciano oggetti, gli agenti li caricano

Scontri sono in atto nella galleria della Carrozze alla stazione Centrale di Milano. Parte dei manifestanti del corteo pro Gaza sta lanciando oggetti e parti di impalcature verso la polizia che cerca di respingerli con cariche di alleggerimento e ora ha chiuso i cancelli di ingresso della stazione.

I manifestanti stanno usando contro la polizia gli idranti a disposizione della stazione mentre in questo momento è intervenuto anche un contingente di carabinieri.

Sul posto denso fumo per i fumogeni e scritte Acab (acronimo di All Cops Are Bastards) agli ingressi della metro.

I manifestanti con delle impalcature hanno distrutto la vetrata dell'entrata principale della stazione Centrale di Milano mentre continuano proteste e tafferugli.

