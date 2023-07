Scontri armati con Israele, uccisi 2 palestinesi a Nablus

Due palestinesi sono stati uccisi in scontri armati con l'esercito israeliano in Città Vecchia a Nablus in Cisgiordania. Lo ha riferito l'agenzia Wafa secondo cui i due "sono stati uccisi, e altri due feriti, dai proiettili delle forze di occupazione israeliane". Fonti palestinesi hanno identificato i due in Hamza Maqbool e Khairy Shaheen. L'esercito avrebbe inoltre arrestato 3 persone.