Scontri a Roma, tornano liberi i due manifestanti arrestati

I giudici hanno convalidato i fermi, processi ad aprile e maggio

Tornano liberi i due manifestanti arrestati a Roma al termine del corteo Pro Pal di sabato. I due, un 19enne della provincia di Padova e un 39enne di Bologna, erano accusati - a seconda delle posizioni - di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

I giudici hanno fissato per gli indagati i processi ad aprile e maggio prossimo. Il 19enne è stato fermato nella zona di via Merulana e il secondo, accusato di avere lanciato bottiglie ed una sedia in direzione delle forze dell'ordine, è stato bloccato in via Santa Croce in Gerusalemme.

