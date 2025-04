Scontri a Roma: manifestanti e forze dell'ordine in tensione al Pantheon

Scontri tra forze dell'ordine e i manifestanti in piazza del Pantheon a Roma contro il decreto sicurezza. Le forze dell'ordine hanno respinto i manifestanti che cercavano di forzare il blocco verso palazzo Chigi dopo avere lanciato delle bottiglie.

Dopo i momenti di tensione con le forze dell'ordine, un gruppo di manifestanti, tra cui molti gruppi di studenti, sta procedendo in corteo dietro il Pantheon, in via di Santa Chiara. Al grido "lotta oltranza contro ddl 1660" e "assassini", gli studenti vorrebbero dirigersi verso largo Chigi. Le forze dell'ordine hanno quindi bloccato il passaggio su piazza della Minerva. Quanto alle precedenti tensioni fonti di polizia sottolineano che dopo circa 15 minuti i manifestanti sono stati "contenuti solo con gli scudi".

Il presidio in piazza del Pantheon è stato organizzato dalla 'Rete Nazionale No Ddl Sicurezza' che ha chiamato a raccolta società civile, movimenti, partiti e sindacati. Presenti alla manifestazione Pd, M5s, Avs, +Europa e Cgil. In piazza anche esponenti politici, per il Pd Francesco Boccia, Filippo Sensi, Beatrice Lorenzin, e il segretario romano Enzo Foschi; per M5s le senatrici Aida Lopreiato, Elisa Pirro e Elena Sironi, Valentina D'Orso. Per +Europa Riccardo Magi.