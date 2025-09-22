Scontri a Milano, tre arresti disposti dal pm

Lunedì 22 Settembre 2025

Gabriele Canè
22 set 2025
Provvedimenti anche per due minorenni indagati

Tre manifestanti coinvolti nei violenti scontri a Milano davanti alla stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza, sono stati arrestati dalla Polizia con le accuse di resistenza e danneggiamento aggravato su disposizione del pm di turno Elio Ramondini della Procura diretta da Marcello Viola. Provvedimenti, da quanto si è appreso, sono stati presi anche nei confronti di due minorenni indagati dalla Procura per i minori. È questo l'esito dei primi accertamenti della Digos, dopo che 8 persone erano state accompagnate in Questura nel tardo pomeriggio.

