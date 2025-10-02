Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Scontri a Milano, presto primi 20 indagati nell'inchiesta

2 ott 2025
2 ott 2025
Scontri a Milano, presto primi 20 indagati nell'inchiesta

Sono più di una decina le persone, in gran parte antagonisti già noti, che stanno per essere identificate e che saranno presto indagate nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano per danneggiamento aggravato, lesioni gravi e resistenza aggravata per gli scontri violenti del 22 settembre alla stazione Centrale e nelle vie limitrofe, al termine del corteo pro Gaza. Un'altra dozzina di giovani, poi, potrebbero essere a breve indentificati dagli investigatori della Digos, coordinati dalla Procura diretta da Marcello Viola, con il lavoro di analisi dei filmati che sta proseguendo. Una prima informativa è arrivata in Procura.

