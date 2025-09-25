Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Infortunio AlcarazDroni DanimarcaUcraina RussiaFlotillaVittorio Sgarbi Emanuele Ragnedda
Acquista il giornale
Ultima oraScontri a Milano, domiciliari per 2 studenti minorenni
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Scontri a Milano, domiciliari per 2 studenti minorenni

Scontri a Milano, domiciliari per 2 studenti minorenni

La decisione del giudice dopo gli interrogatori

La decisione del giudice dopo gli interrogatori

La decisione del giudice dopo gli interrogatori

La giudice del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone ha convalidato gli arresti e disposto come misura cautelare gli arresti domiciliari per i due studenti di un liceo milanese, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, accusati di resistenza aggravata per gli scontri avvenuti tre giorni fa davanti alla stazione Centrale di Milano, al termine del corteo per Gaza. Dopo quasi tre giorni di detenzione e l'udienza di convalida con gli interrogatori, dunque, i due 17enni, difesi dagli avvocati Mirko Mazzali e Guido Guella, escono dal carcere minorile Beccaria e vanno ai domiciliari.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaTribunale