Scontri a Dublino, auto in fiamme, negozi saccheggiati

Gli scontri e gli atti di vandalismo a Dublino sono proseguiti per tutta la sera: veicoli sono stati dati alle fiamme e un negozio Foot Locker in O'Connell Street è stato saccheggiato, come riferito dalla Bbc. Il capo della polizia irlandese ha attribuito i disordini a una "fazione di teppisti guidata da un'ideologia di estrema destra" e ha esortato le persone a non prestare attenzione "alla disinformazione che circola sui social media".