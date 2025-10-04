Scontri a corteo pro-Pal a Roma, 200 identificati

Saranno circa duecento gli identificati per gli scontri avvenuti in serata a Roma durante il corteo per la Palestina. I due spezzoni si sono staccati dal corteo principale. Un primo gruppo di circa cento persone è stato bloccato a Santa Maria Maggiore, l'altro nella vicina via Lanza.

Una manifestante è stata soccorsa e portata via in ambulanza dopo gli scontri. All'arrivo dei soccorritori a Santa Maria Maggiore era distesa a terra. E' stata portata in barella sull'ambulanza e trasportata in ospedale.