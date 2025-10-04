Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Ultima ora
Manifestazione Roma Gaza
Scontri a corteo pro-Pal a Roma, 200 identificati

4 ott 2025
4 ott 2025
  3. Scontri a corteo pro-Pal a Roma, 200 identificati

Scontri a corteo pro-Pal a Roma, 200 identificati

Due gruppi si sono staccati dal corteo.Soccorsa una manifestante

Due gruppi si sono staccati dal corteo.Soccorsa una manifestante

Due gruppi si sono staccati dal corteo.Soccorsa una manifestante

Saranno circa duecento gli identificati per gli scontri avvenuti in serata a Roma durante il corteo per la Palestina. I due spezzoni si sono staccati dal corteo principale. Un primo gruppo di circa cento persone è stato bloccato a Santa Maria Maggiore, l'altro nella vicina via Lanza.

Una manifestante è stata soccorsa e portata via in ambulanza dopo gli scontri. All'arrivo dei soccorritori a Santa Maria Maggiore era distesa a terra. E' stata portata in barella sull'ambulanza e trasportata in ospedale.

© Riproduzione riservata

