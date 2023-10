Scontri a confine Israele-Libano, uccisi cinque Hezbollah

Sono cinque i miliziani di Hezbollah rimasti uccisi negli ultimi scontri al confine tra Israele e Libano. Si tratta del numero più alto di vittime in una singola giornata dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas. L'esercito israeliano "sta colpendo con l'artiglieria" postazioni di Hezbollah in Libano "dopo il lancio di razzi anticarro". Lo riferisce un portavoce militare delle Forze di difesa israeliane (Idf). Gli Stati Uniti consigliano formalmente ai cittadini americani di evitare di recarsi in Libano, con le tensioni in Medio Oriente che continuano a peggiorare e la minaccia incombente di un secondo fronte al confine tra Israele e le forze di Hezbollah. Il Dipartimento di Stato americano ha elevato l'avviso a 'Livello 4 - Non viaggiare', affermando specificamente di non andare "al confine con Israele a causa del potenziale conflitto armato. Grandi manifestazioni sono scoppiate sulla scia delle recenti violenze a Gaza - spiegano le autorità Usa -. I cittadini americani dovrebbero evitare manifestazioni e prestare attenzione se si trovano in prossimità di grandi raduni o proteste, poiché alcuni di questi sono diventati violenti. I manifestanti hanno bloccato le strade principali, comprese le arterie principali tra il centro di Beirut e la zona in cui si trova l'ambasciata americana, e tra Beirut e l'aeroporto internazionale Rafic Hariri".