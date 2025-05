Scomparsa di Maria Denisa Adas a Prato: ipotesi di sequestro da parte di un gruppo di romeni

Le indagini sulla scomparsa a Prato di Maria Denisa Adas, trentenne di origine romena, hanno "delineato l'ipotesi in fase di verifica che la stessa sia stata sequestrata a Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2025, da un gruppo di romeni in collegamento con un professionista. Al fine di verificare la fondatezza della stessa, quest'ufficio ha disposto un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nei confronti della madre della vittima, che è stata eseguita questa notte a Roma" dai carabinieri. Così la procura di Prato in una nota. Il professionista sarebbe un avvocato da quanto appreso.