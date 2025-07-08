Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima oraScompaiono bollini rossi per il caldo,giovedì Italia tutta verde
8 lug 2025
Scompaiono bollini rossi per il caldo,giovedì Italia tutta verde

Scompaiono i bollini rossi per il caldo che nei giorni scorsi hanno contraddistinto le città italiane, a rimarcare la situazione di afa intensa e alte temperature. Secondo le ultime rilevazioni del ministero della Salute sulle ondate di calore, giovedì 10 luglio la nostra penisola sarà tutta verde, non ci sarnno cioè città con livello 3 di allerta.

Oggi 8 luglio secondo il monitoraggio ci sono solo cinque città in giallo (Bari, Catania, Palermo, Messina, Reggio Calabria) e le restanti in verde, dunque nessun bollino rosso o arancione. Domani 9 luglio le città con bollino giallo scendono a 1 (Catania), il resto in sono tutte bollino verde.

