Scnf conferma il ripristino del Tgv tra Italia e Francia da oggi

Le ferrovie francesi (Sncf) confermano il ripristino a partire da oggi del Tgv tra Italia e Francia annunciato lo scorso 11 dicembre. Dal 27 agosto infatti la linea internazionale Torino-Lione è interrotta a causa di una frana che si è verificata in territorio francese. Il primo treno per Parigi partirà oggi da Milano Porta Garibaldi alle 14.10. I passeggeri diretti in Francia viaggeranno in Tgv Inoui da Milano e da Torino a Oulx, per prendere poi un bus da Oulx a Saint-Jean de Maurienne (Francia), dove un Tgv Inoui li attenderà per completare il viaggio verso Chambéry e Parigi. Sncf Voyageurs ha già messo in vendita i biglietti dal 10 gennaio al 24 marzo, prorogando la disponibilità dei biglietti, per cui prossimamente saranno presto messi in vendita anche quelli per le date successive. "Oggi è un giorno di estrema importanza - commenta l'amministratore delegato di Sncf Italia Jean-François Ancora - perché dopo 4 mesi di stop Tgv Inoui è lieta di annunciare il lancio del primo servizio sostitutivo di collegamento tra Italia e Francia". "Si tratta di un'alternativa pratica e sostenibile al trasporto aereo, - sottolinbea - per la ripresa dei collegamenti tra due nazioni che sono sempre state interconnesse e il cui collegamento è per noi di fondamentale importanza".