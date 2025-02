Sciopero magistrati: Parodi difende i principi costituzionali contro i poteri forti

"Non è uno sciopero contro qualcuno ma a difesa di una serie di principi della Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini. E' tutto fuorchè una difesa di casta. Noi non difendiamo nessun privilegio". Lo ha detto il presidente dell'Anm Cesare Parodi intervistato da Radio 24 a proposito dello sciopero di oggi dei magistrati.

Tra le ragioni della protesta Parodi ha indicato il "rischio concreto" che "il pm possa essere condizionato dai poteri forti". Oggi invece il pm "è una grande garanzia per tutti i cittadini, libero di verificare i fatti a 360 gradi. Rinunciare a questa garanzia sarebbe molto grave", ha aggiunto il presidente dell'Anm.