Sciopero il 17, Landini conferma

Come abbiamo affermato alla Commissione, riteniamo sbagliata l'interpretazione secondo cui non sarebbe uno sciopero generale. Tale interpretazione mette in discussione un diritto e viene utilizzata strumentalmente dal Ministro Salvini per impedire il diritto di sciopero. Il Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, conferma lo sciopero generale di venerdì. "Confermiamo lo sciopero - ha dichiarato a Radio24 - come atto di responsabilità abbiamo esentato il trasporto aereo e limitato a quattro ore, dalle 9 alle 13, quello dei vigili del fuoco". Landini ha affermato che la Commissione di Garanzia è "compiacente" nei confronti del Governo.