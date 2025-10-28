Martedì 28 Ottobre 2025

28 ott 2025
Sciopero farmacisti dipendenti e collaboratori il 6 novembre

Incroceranno le braccia per l'intero turno di lavoro (24 ore) di giovedì 6 novembre i circa 60mila dipendenti delle farmacie private in tutta Italia. Si tratta dei farmacisti collaboratori e gli altri dipendenti delle farmacie. Lo sciopero - indetto dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - è a sostegno del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 agosto 2024". Lo rendono noto i sindacati, che chiedono alla parte datoriale Federfarma di "tornare al tavolo di trattativa e riconoscere il valore reale della professione". Le farmacie private convenzionate aderenti a Federfarma sono oltre 18mila sul territorio nazionale.

ScioperoSindacati