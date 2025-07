Sciopero dei treni scatta alle 21, disagi fino a domani alle 18

Possibili disagi in vista da questa sera per chi viaggia in treno. Dalle 21:00 di oggi scatta infatti lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base fino alle 18:00 di domani.

Nelle Ferrovie dello Stato è coinvolto il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, ma per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 (gli elenchi sono consultabili sull'orario ufficiale e sul sito Trenitalia, sul sito Trenord e su quello Tper). Sono garantiti anche alcuni treni della lunga percorrenza, pubblicati anche in questo caso sul sito Trenitalia.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

Online sul sito Italotreno anche la lista dei collegamenti garantiti da Italo.