Sciopero dei trasporti, 4 ore, dalle 9 alle 13

Maurizio Landini, Segretario Generale della Cgil, e Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale della Uil, hanno annunciato in conferenza stampa che, in seguito alla precettazione, lo sciopero di venerdì sarà ridotto da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13. Landini ha dichiarato: "C'è una ragione in più per confermare le mobilitazioni e gli scioperi, ma, come persone responsabili, dobbiamo prendere atto della precettazione e, per questo, lo sciopero nel settore dei trasporti sarà dalle 9 alle 13, così da tutelare i lavoratori, altrimenti esposti a sanzioni economiche e penali". Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso soddisfazione: "Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero".