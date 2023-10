Sciopero dei taxi, stop in tutta Italia

In corso nelle principali città italiane lo sciopero dei taxi aderenti ai sindacati di base Usb, Orsa e Fast Confsal, che protestano contro l'aumento delle licenze deciso dal governo col dl Asset. A Roma attesa una protesta sotto il ministero dei trasporti guidato da Matteo Salvini. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso nele ultime ore ha definito 'incomprensibile" la protesta, ricordando come i sindacati avevano dato il loro via libera al decreto quando erano stati convocati dal governo. Ma i sindacati giudicano negativa la possibilità di rilasciare fino al 20% di nuove licenze, abrogando - affermano - ogni norma che prevede una programmazione territoriale. Per l'Usb" inopportuno è la definizione più elegante" per il decreto.